Kupada ilk yarı finalist Kargalar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Nicosia Grup Kıbrıs Kupası'nda ilk yarı finalist belirlendi.

Çeyrek final rövanş maçında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Mesarya takımını 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İki takım arasındaki ilk maç 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.