Kupada heyecan başlıyor

Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur maçları bugün ve yarın oynanacak. Miracle Değirmenlik takımının ihraç edilmesi nedeniyle 15 maçın oynanacağı ilk turda karşılaşmaların tümü 13.00’te başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Tüm maçların saat 13.00’te başlayacağı ilk turda Miracle Değirmenlik takımının ligden ihraç edilmesi nedeniyle Unimar Maraş takımı son 16 turuna direk katılmış oldu.

21 OCAK 2023, CUMARTESİ

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Pera L. G. Birliği (Osman Özpaşa)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Esentepe (Turgay Misk)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Gönyeli (Evren Karademir)

AdemNural Stadı: Dörtyol – Doğan T. Birliği (Ali Özer)

Şengül Törehan Stadı: M. Karşıyaka – CB Gençlik Gücü (Kerem Eran)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Cihangir (Serhan Şimşek)

Gönyeli Stadı: Yalova – Mesarya (Mustafa Öztugay)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Yenicami (Fehim Dayı)

22 OCAK PAZAR

Atatürk Stadı: Göçmenköy – Yenierenköy (İsmail Ercan)

Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Lapta (Zekai Töre)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – İncirli (Hüseyin Özkan)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Girne H. Evi (Tufan Çerçioğlu)

16 Ağustos Stadı: Lefke – Baf Ü. Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Merit A. Yeşilova (Mehmet Sezener)

Mustafa Üçöz Stadı: M. HacıaliYılmazköy – Mağusa T. Gücü (Hüseyin Eyyüpler)

