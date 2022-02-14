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Kupada çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

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Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada Çeyrek Final ilk maçları 23 Şubat 2022 Çarşamba günü, ikinci maçlar ise 16 Mart 2022'de oynanacak

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Kupada çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Motors Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleriyle ilgili kura çekimi az önce yapıldı.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Çift maç eleme usulüne göre deplasman golü uygulaması olmadan oynanacak olan eşleşmelerde çeyrek final maçları 23 Şubat, 6 Mart tarihlerinde, yarı final maçları 6 Nisan, 20 Nisan tarihlerinde oynanacak. 

Eşleşmeler şu şekilde

Çeyrek Final Eşleşmeleri

K.Kaymaklı – Yonpaş Dumlupınar

Doğan Türk Birliği – Cihangir

Mesarya – Mağusa Türk Gücü

Yenicami – Girne Halk Evi

Yarı Final Eşleşmeleri

K.Kaymaklı – Yonpaş Dumlupınar / Doğan Türk Birliği – Cihangir

Mesarya – Mağusa Türk Gücü / Yenicami – Girne Halk Evi

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