Kupada çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Motors Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleriyle ilgili kura çekimi az önce yapıldı.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Çift maç eleme usulüne göre deplasman golü uygulaması olmadan oynanacak olan eşleşmelerde çeyrek final maçları 23 Şubat, 6 Mart tarihlerinde, yarı final maçları 6 Nisan, 20 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde
Çeyrek Final Eşleşmeleri
K.Kaymaklı – Yonpaş Dumlupınar
Doğan Türk Birliği – Cihangir
Mesarya – Mağusa Türk Gücü
Yenicami – Girne Halk Evi
Yarı Final Eşleşmeleri
K.Kaymaklı – Yonpaş Dumlupınar / Doğan Türk Birliği – Cihangir
Mesarya – Mağusa Türk Gücü / Yenicami – Girne Halk Evi