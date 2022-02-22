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Kupada çeyrek final heyecanı

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Futbol Federasyonu tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ilk maçları bugün rövanş maçları ise 16 Mart’ta oynanacak

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Kupada çeyrek final heyecanı
Necati KÜLAHLILAR
NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final maçları bu gün oynanacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ilk maçları bugün rövanş maçları ise 16 Mart’ta oynanacak.
Saat 14.00 de başlayacak NicosiaGroup Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk karşılaşmalarının hakemleri de belli oldu.
NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1.Maçların Programı
23 Şubat Çarşamba
14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda Küçük Kaymaklı – Yonpaş Dumlupınar (Serhan Şimşek)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği – Cihangir (Evren Karademir)
14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya – MağusaT.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami – Girne H.Evi (Hüseyin Eyyüpler)
 
 
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