Kupada 1.tur kuraları çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur kura çekimi bugün gerçekleşiyor. Saat 15.00'te başlayacak olan kura çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılacak. AKSA Süper Lig ekiplerinin seri başı olarak katılacağı kura çekiminin ardından kupa mesaisi 21-22 Ocak 2023 tarihinde başlayacak.



