KUPA KARTAL PENÇESİNDE

Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçını 3 1 kazanan Yenicami, kupayı kazanan takım oldu.

4 bine yakın futbolseverin izlediği ve hakemlerin de iyi bir yönetim sergiledikleri maçta, Yenicami'nin gollerini Ebuka, Abaka ve Mehmet Altın attı. Mağusa Türk Gücü'nün tek golü Ünal'dan geldi.