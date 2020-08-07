KUPA KARTAL PENÇESİNDE

Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçını 3 1 kazanan Yenicami, kupayı kazanan takım oldu.
4 bine yakın futbolseverin izlediği ve hakemlerin de iyi bir yönetim sergiledikleri maçta, Yenicami'nin gollerini Ebuka, Abaka ve Mehmet Altın attı. Mağusa Türk Gücü'nün tek golü Ünal'dan geldi.
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