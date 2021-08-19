Kupa Ersoy’un ellerinde yükseldi

Erdal Barut Stadında Erdal Barut Anı Maçında mücadele eden AKSA Birinci Lig ekipleri Esentepe ile Yeni Boğaziçi arasındaki karşılaşmayı Yeni Boğaziçi 3-1 kazandı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ve anı maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Birinci Lig ekipleri Esentepe ile Yeni Boğaziçi, Erdal Barut Stadında Erdal Barut Anı Maçında mücadele ettiler. Ömer Doğru’nun yönettiği maçı deplasman ekibi Yeni Boğaziçi 3 – 1 kazandı.

Maçta Yeni Boğaziçi’nin gollerini Tolga Kara, Ahmet Yalçın ve Doğuş Özer atarken, Esentepe’nin tek golü Emrah’tan geldi.

