Kupa Arsenal'in

FA Community Shield'da Arsenal, normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'u seri penaltı atışları sonrası 5-4 mağlup etti ve kupayı 16. kez müzesine götürdü

Wembley'de oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Arsenal, seri penaltı atışları sonucu Liverpool'a 5-4'lük üstünlük sağladı ve FA CUP'ın ardından bu kupayı da müzesine götürdü. 2. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle Arsenal 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Liverpool skora denge getirdi: 1-1. Japon futbolcu Takumi Minamino, 73. dakikada ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla takımı adına eşitlik golünü kaydetti. Maçın normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Kupaya uzanan takım seri penaltı atışlarının ardından belli oldu. Liverpool adına Salah, Fabinho, Minamino, Jones atışları gole çeviren isimler olurken, genç futbolcu Brewster penaltı atışını direğe nişanladı. Arsenal'de ise Nelson, Maitland-Niles, Soares, David Luiz ve Aubameyang meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Penaltılarda Liverpool'a karşı 5-4 üstünlük sağlayan Arsenal, FA Community Shield'ı 16. kez müzesine götürdü.