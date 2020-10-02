Kumyalı’da genel kurul zamanı

BTM İkinci Ligde başarısız bir sezon geçiren Kumyalı Spor Kulübü, olağan genel kurul gerçekleştirecek.

Kumyalı Spor Kulübü başkanlık seçimli genel kurulunu,4 Ekim 2020 Pazar günü saat 20.00’dekulüp lokalinde gerçekleştirecek.

Hakan Ceylanlı başkanlığındaki kulüp yönetimi, kulüp üyelerine genel kurula katılma çağrısında bulunurken, seçimin kapalı zarf usulü yapılacağı bilgisi verildi.

Başkanolmak isteyen adayların ise başkan adaylığı dilekçesini başkan Hakan Ceylanlı’yateslim etmesi istendi.

