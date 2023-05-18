banner913
banner932
CTP’nin adayı Özuslu
CTP’nin adayı Özuslu
15 0
Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım
Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım
10 0
 
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
29 0
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
22 0
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
22 0
Lefkoşa surları temizleniyor
Lefkoşa surları temizleniyor
35 0
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
19 0
banner915

Kumyalı takımı takviyelerle güçlendi

banner476

banner825
Kumyalı takımı takviyelerle güçlendi
banner931
BTM 2. Lig Karpaz bölgesi ekiplerinden Halil FalyalıKumyalı Spor Kulübü Başkan Hüseyin Sesli yönetiminde kadrosunu güçlendirdi.
Başkan Sesli, yaptığı temaslar ve görüşmeler sonucunda Yedikonuk’tan Uğur Aktaş, Mehmetçik'ten FuatcanAğcabay ile Özgün Aydıntan, Çanakkale'den Cavit Sarıca ile Hüseyin Laçin’le her konuda anlaşarak el sıkıştı. Öte yandan MTG'den Oğuzhan Serin ve Kürşat Dalkılıç’ı da renklerine bağlayan Halil Falyalı Kumyalı takımı hedefini finaller olarak belirledi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.