Kumyalı takımı takviyelerle güçlendi

BTM 2. Lig Karpaz bölgesi ekiplerinden Halil FalyalıKumyalı Spor Kulübü Başkan Hüseyin Sesli yönetiminde kadrosunu güçlendirdi.Başkan Sesli, yaptığı temaslar ve görüşmeler sonucunda Yedikonuk’tan Uğur Aktaş, Mehmetçik'ten FuatcanAğcabay ile Özgün Aydıntan, Çanakkale'den Cavit Sarıca ile Hüseyin Laçin’le her konuda anlaşarak el sıkıştı. Öte yandan MTG'den Oğuzhan Serin ve Kürşat Dalkılıç’ı da renklerine bağlayan Halil Falyalı Kumyalı takımı hedefini finaller olarak belirledi.