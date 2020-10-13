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Kumyalı kaptanı Mehmetçik’te

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Kumyalı kaptanı Mehmetçik’te
BTM Birinci Lig takımlarından Mehmetçik güçlü bir kadro ile sezona girmek için transferlerini sürdürüyor.
Mehmet Sülün’den sonra yine Kumyalı’dan bu kez kaptanFuatcanAğcabay’ı transfer edenMehmetçi, başarılı savunmacıyı bonservisi ile kadrosuna kattı. Yeniden Mehmetçik’e transfer olan 25 yaşındaki Fuatcan Ağcabay, daha önce Mehmetçik, Kumyalı, Geçitkale ve Mormenekşe takımlarında forma giydi.
 
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