Futbol Kulüpler Birliği, yeni sezon öncesi mesaj yayınladı. Birlik Başkanı Aytaç Karavezirler imzası ile yapılan açıklamada bir şampiyonun olacağı lig maratonunda kazananın tüm kulüpler için ellerinden gelen katkı ve desteği yapacakları belirtildi.

Yayınlanan bildiride “Kulüpler olarak bizler bu kalitenin daha yukarıya çekilmesi için hiç durmadan gerek sponsor arayışları için harcanan zaman, gerekse de kendi özel zamanımızdan, ailemizden, eşimizden, dostumuzdan ödün vererek kulüplerimizin ayakta durması için çalışıyoruz” denildi

Kulüpler Birliği’nin yayınlamış olduğu mesaj şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de yeni sezon heyecanımız başlıyor. Ülkemizde futbolun değeri ve duyulan sevgi bu heyecanın katlanarak yaşanmasına sebep oluyor. Kulüpler olarak bizler bu kalitenin daha yukarıya çekilmesi için hiç durmadan gerek sponsor arayışları için harcanan zaman, gerekse de kendi özel zamanımızdan, ailemizden, eşimizden, dostumuzdan ödün vererek kulüplerimizin ayakta durması için çalışıyoruz. Tüm kulüplerimiz değerlidir. Bugün ülkenin en doğusundan en batısına kadar yüzlerce kulüp gençlerimize sahip çıkmak için varını yoğunu ortaya koyuyor. İşte yeni sezonla birlikte de bu emeklerin ve çabanın meyvesini toplamanın zamanı geldi.

Kulüplerimiz hazırlık dönemlerini ve transfer dönemlerini tamamladı ve artık heyecanla beklediğimiz o yeşil zemine çıkacak. Kulüpler Birliği olarak dileğimiz tüm kulüplerin kardeşçe, dostça ve centilmenlik sınırları içerisinde mücadele etmeleridir. Bu ülke futbolu hepimizindir ve tüm kulüplerimiz de bu lokomotifin en önemli parçasıdır.

Yeni sezon dilerim tüm camiamız için sakatlıksız, keyifli ve bir o kadar da zevkli geçer. Sonunda 1 takımın şampiyon olacağı lig maratonunda kazananın tüm kulüpler olması için elimizden gelen katkı ve desteği yapacağız. Ülke futbolunu seviyoruz ve bu sevginin ülkeye yayılması için camiamızın tüm paydaşlarına büyük pay düşmektedir.

Kulüpler Birliği başkan ve yönetim kurulu olarak 2023-2024 sezonunun KTFF’ye, kulüplerimize, başkanlarımıza, yöneticilerimize, hakemlerimize, antrenörlerimize, futbolcularımıza, kulüp personellerine, taraftarlara ve değerli spor basını emekçilerine hayırlı olmasını dilerim.

Aytaç KARAVEZİRLER

KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı

