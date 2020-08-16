Kulüplerde gündem genel kurul

Futbol kulüpleri, 2019 – 2020 sezonunun tamamlanmasının hemen sonrasında genel kurullarını gerçekleştirmeye başladılar.

K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir ve Doğan Türk Birliği’nin genel kurulları bu akşam kulüp lokallerinde gerçekleşecek. Cihangir’de Aytaç Karavezirler’in yerine başkan adayı olan kulübün Fahri başkanı AliKaravezirler’in oğluHüseyin Karavezirler, Doğan Türk Birliği’nde ise Bayar Piskobulu tek aday olarak girecekleri genel kurullarda, üyelerden onay isteyecekler.

Yenicami’nin genel kurulu ise 25 Ağustos’ta yapılacak. Mevcut başkan Ali Vehid, başkan adaylığını açıkladı.

