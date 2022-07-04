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Kulüpler ile futbolcular sözleşmeler için masaya oturacak

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Kulüpler ile futbolcular sözleşmeler için masaya oturacak
Futbol Kulüpler Birliği ile Futbolcular Derneği, futbolcu sözleşmeleri için bir araya geliyor. Taraflar Çarşamba günü saat 12.00’de toplanarak sözleşme konusunu masaya yatıracaklar.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, Hasan Sertoğlu ve Aytaç Karavezirler ile sağlıklı bir iletişim kurduklarını, onların da sözleşme konusunda el uzattığını belirtti.
KORBAY: TEK ÇATI HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
Çarşamba günü 12.00’de Kulüpler Birliği ile görüşeceklerini ve sözleşmelerin detayları konusunda son halini oluşturmak için masaya oturacaklarını söyleyen Berkem Korbay, “Abilerimizin de önderliği ile biz futbolcular ile başkanları arzuladığımız tek çatı altına koyma hayalini gerçekleştireceğiz. Devletten katkı mı alamıyoruz, yalnız savaşmayacaklar… Hakeminden başkanına, masöründen futbolcusuna, o sene bu senedir. Hiç küsmemiştik zaten, tabiri caizse mesafe kaybolacak! Bakanlığını bile yapmadıkları sporu futbol ailesi birleşiyor!” açıklamasını yaptı.
 
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