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Kulüpler hareketlendi

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Kulüpler hareketlendi
Futbolda yaşanan belirsizlik devam ederken, belirsizlikten çıkmak isteyen kulüpler kendi aralarında toplantı yapmaya başladılar.
2 Aralık’ta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile bir araya gelecek olan kulüp başkanları sosyal ortamlarda bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunuyorlar. Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş’ın organizesinde geçtiğimiz akşam yemekli toplantıda bir araya gelen kulüp başkanlarının yemeğine Kulüpler Birliği başkan vekili Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği eski Başkanı Hüseyin Özen Yılmaz ile K-PET Süper ve Birinci Ligde mücadele eden bazı kulüp başkanları katıldı.
 
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