Kulüpler, Cumhurbaşkanlığında kamp yapacak

BTM kulüplerinin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantısından önemli kararlar çıktı.

BTM kulüpleri gelecek hafta yani 4 Kasım Perşembe günü sabah 10:00'daKıbrıs Türk Futbol Federasyonunda toplanarak, Cumhurbaşkanlığına yürüme kararı aldı. BTM kulüplerinin başkanları KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'nun kara çelenk eylem kararına tam destek verirlerken, çadır eylemine gidilmesi kararı alındı.

Kulüpler, Ersin Tatar tarafından söz verilip ödenmeyen hakem paralarını ödenip sorun çözülene kadar Cumhurbaşkanlığı önüne çadır kurma eylemi yapma kararı aldı.

