banner583
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
8 0
Dünyanın en kolay kas yapma programı
Dünyanın en kolay kas yapma programı
8 0
 
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
15 0
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
16 0
33 0
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
16 0
Düello berabere bitti
Düello berabere bitti
42 0
banner661
banner726

Kulüpler, Cumhurbaşkanlığında kamp yapacak

banner476

banner714
Kulüpler, Cumhurbaşkanlığında kamp yapacak
banner721
BTM kulüplerinin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantısından önemli kararlar çıktı.
BTM kulüpleri gelecek hafta yani 4 Kasım Perşembe günü sabah 10:00'daKıbrıs Türk Futbol Federasyonunda toplanarak, Cumhurbaşkanlığına yürüme kararı aldı. BTM kulüplerinin başkanları KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'nun kara çelenk eylem kararına tam destek verirlerken, çadır eylemine gidilmesi kararı alındı.
Kulüpler, Ersin Tatar tarafından söz verilip ödenmeyen hakem paralarını ödenip sorun çözülene kadar Cumhurbaşkanlığı önüne çadır kurma eylemi yapma kararı aldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.