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Kulüpler Birliği’nden sert tepki

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Kulüpler Birliği’nden sert tepki
Futbol Kulüpler Birliği Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yönelik açıklamalarla ilgili basın bildirisi yayınladı.
Yapılan açıklamada federasyonun paydaşı olarak bu durumdan çok rahatsız olunduğu ifade edildi. KTFF’nin tüzük ve talimatlarla yönetildiğini, bu tüzük ve talimatların herkes için geçerli olduğunu, yıl içerisinde bu kararların kulüp ayırmaksızın üretildiği ve kulüplerin bu kararlara saygı göstererek yollarına devam ettiği ifade edilen açıklamada “Tüm kulüplerimiz eşittir, tüm kulüplerimiz bizimdir” ifadeleri kullanıldı.
Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklama şöyle:
Spor kamuoyuna;
Son 2-3 gündür Futbol Federasyonu üzerinden başkan, yönetim kurulu, kurullar ve çalışanlara yönelik yapılan seviyesiz ve çirkin saldırıları hayretler içerisinde takip etmekteyiz. Futbol Federasyonu’nun paydaşları olan bizler bu durumdan çok rahatsızız. Biz bu güçlü yapıyı hep beraber, el ele vererek ve kenetlenerek kurduk. Bu güçlü yapıyı kişisel menfaat ve çıkarlar için asla bozdurmayız. Futbol Federasyonu ve kurulları bazı zamanlarda bizim de lehimize veya aleyhimize kararlar üretebilir. Ancak Futbol Federasyonu tüzük ve talimatlar çerçevesinde yönetilmektedir. Bu tüzük ve talimatlar herkes için geçerlidir. Disiplin Kurulu yıl içerisinde bu tip kararları kulüp ayrımı gözetmeksizin daha önce de üretmiştir. Ancak tüm kulüplerimiz alınan bu kararlara saygı göstererek yoluna devam etmiştir. Futbol Federasyonu ülkenin en güçlü, en kalabalık ve en fazla birbirine kenetlenmiş insanları içerisinde barındıran sivil toplum örgütüdür. Bu yapıyı her zaman koruyarak, büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Bizi kimsenin parçalamasına ve bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Tüm kulüplerimiz eşittir, tüm kulüplerimiz bizimdir. Son olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun başkan, yönetim kurulu, tüm kurulları ve çalışanlarına güvenimizin tam olduğunu bildirir, saygılar sunarız.
Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu
 
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