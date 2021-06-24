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Kulüpler Birliği'nde yönetim görev dağılımı yaptı

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Kulüpler Birliği'nde yönetim görev dağılımı yaptı
KKTC Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda görev bölümü yapıldı.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu;
Aytaç Karavezirler (Başkan), Koral Bozkurt (Başkanvekili), Bayar Piskobulu (Genel Sekreter), Evren Mannaş (Mali İşler), Mehmet Kadri, Suma Zafer, Akay Aşina, Ceran Tunalı, Derviş Hulusioğlu, Rifat Berkel, Redif Nurel
İlk toplantı ve görev bölümü ile ilgili açıklamalarda bulunan başkan Aytaç Karavezirler, genel sorunların ve belirlenecek yol haritasının şekillendirileceği bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Karavezirler yaptığı açıklamada kısa süre içerisinde resmi ziyaretlere başlayacaklarını ifade ederek ilk toplantıda kendilerine yönetim kurulu toplantı odasını açan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve yönetimine teşekkür etti.
Kulüpler Birliği’nde Olağan Genel Kurul 17 Haziran’da yapılmış, Aytaç Karavezierler başkanlık görevini Arslan Bıçaklı’dan devralmıştı.
 
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