Kulüpler Birliği’nde, Karavezirler dönemine doğru

Kulüpler Birliği’nin gerçekleştireceği genel kurulda, vekaleten başkanlığı yürüten Aytaç Karavezirler tek aday olacak. Aytaç Karavezirler'in üyelerin onayıyla yeni başkan olması bekleniyor

Kulüper Birliği 17 Haziran'da genel kurul gerçekleştirerek yeni başkanını seçecek. Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçakçı'nın sağlık sorunları nedeniyle görev yapmadığı son dönemde vekaleten başkanlığı yürüten Aytaç Karavezirler'in tek aday olacağı genel kurulda Karavezirler'in üyelerin onayıyla yeni başkan olması bekleniyor.

Genel kurulla ilgili birlikten yapılan açıklama şu şekilde:

“KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17.00’de KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yapılacak olağan genel kurul toplantısına, Süper Lig ve 1.Lig kulüp başkanlarının katılmaları veya temsilci olarak katılacak kişilerin yetki belgelerini genel kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları önemle rica edilir.

Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmak isteyen üyeler tüzük gereği kurullarıyla birlikte genel kurul tarihinden 3 gün önce yazılı olarak birlik başkanına müracaat etmesi gerekir.

Toplantının gündemi aşağıdaki gibidir;

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Divanin oluşumu

4-Başkanın konuşması

5-Faaliyet Raporu ve Mali Raporun Sunumu

6-Faaliyet Raporu ve Mali Raporun onaya sunulması

7-Tüzük değişikliği

8-Başkanlık seçimi

9-Dilek ve Temenniler

10-Kapanış

