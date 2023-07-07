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Kulüpler Birliği yeni başkanını 22 Temmuz’da seçecek

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Futbol Kulüpler Birliği’nde başkan Aytaç Karavezirler’in istifasını sunmasının ardından yapılan toplantı sonucunda Olağan Genel Kurulun 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü yapılmasına karar verildi

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Kulüpler Birliği yeni başkanını 22 Temmuz’da seçecek
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KKTC Futbol Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü, saat 10.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, KTFF’ye bağlı AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig kulüpleri ile İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nin temsilcisinin katılmaları ve temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları önemle rica edildi.
Birlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Olağan Genel Kurulda başkanlığa ve yönetim kuruluna aday olacak kişiler tüzükte yer alan aşağıdaki şartlar kapsamında gerekli belgelerle genel kurul tarihinden 72 saat önce birlik başkanlığına yazılı olarak müracaat edebilir. Başvuru sırasında adaylık başvuru yazısı, KKTC kimlik kartı fotokopisi ve polisten alınacak karakter belgesi ibraz edilmesi zorunludur.
 

 
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