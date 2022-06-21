Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi. Koç, TFF'nin yeni yönetimiyle ilgili olarak, "İlk 2-3 günde sergilenen performans gelecek için umut vadediyor" dedi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç seçildi.

Vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık için seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Ali Koç, başkanlığa getirildi.

Toplantının ardından Kulüpler Birliği'nin eski başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yeni başkan Ali Koç, basın mensuplarının karşısına birlikte çıktı.

Ağaoğlu: "Futbol adına ne kadar sıkıntı varsa hemen hemen hepsini yaşadığımız bir süreçti"

Görevi Ali Koç'a devreden Ahmet Ağaoğlu da yeni yönetime başarılar dileyerek, şunları dile getirdi:

"Burada yaklaşık bir yıl çok sık bir araya geldik. Futbolumuzun sorunları azalacağına, özellikle son 2-3 yıllık süreçte artarak devam etti. Türkiye Futbol Federasyonunda yaşanan istifalar sonrası olağanüstü genel kurula gidilmesi, yayın ihalesinde bir türlü istenilen sonucun elde edilememesi ve hala imzalanmaması, Merkez Hakem Kurulunun 8 Mart tarihinde aldığı karar ve ondan sonra yaşanan istifalar... Futbol adına ne kadar sıkıntı varsa hemen hemen hepsini yaşadığımız bir süreçti. Federasyonumuzda yeni bir başkan ve yönetim görev başında. Kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede çok sağlam bir irade gördüm. Zaten perşembe günü göreve gelip, cumartesi günü almış oldukları o radikal karar, sorunların çözümünde ne kadar ısrarcı ve iradeli olduklarının göstergesiydi. Ben huzurlarınızda hem Sayın Ali Koç Başkan ve yönetimine hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum, Allah yardımcıları olsun."

Ali Koç: "Ağaoğlu, hepimiz adına gitti, geldi. Ağır bir yük taşıdı"

Ali Koç ise hizmetlerinden dolayı Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ederek, "Sayın Ağaoğlu bana göre tarihin en garip sezonunda vakfın başkanlığını yaptı. Ama her zaman bizim adımıza, tüm kulüplerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde pozisyon aldı. Hepimiz adına gitti, geldi. Ağır bir yük taşıdı. Bu garip ortam içinde çıtayı çok yükseltti. O yüzden hepimiz içeride tebriklerimizi sunduk. Yeni yönetim kurulumuzda Sayın Ağaoğlu da olmayı kabul etti. İnşallah yeni yönetim kurulumuz çıtayı yeni federasyonumuzla beraber daha da yükseğe çıkartır. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.



