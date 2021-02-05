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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi

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Kulüpler Birliği Vakfı'nda Mehmet Sepil'den boşalan başkanlık görevine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi
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Yeni oluşturulan yönetim kurulunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı.
Kulüpler Birliğinin yeni yönetiminde görev dağılımı, gelecek hafta gerçekleştirilecek toplantıda yapılacak.
11. BAŞKAN OLDU
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfının 11. başkanı oldu. 2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav, Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek, Fikret Orman ve Mehmet Sepil başkanlık yapmıştı.  
 
 
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