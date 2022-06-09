Kulüpler Birliği'nden ligleri başlatmama uyarısı

Futbol Kulüpler Birliği açıklama yaparak spor fonunun gerçek sahiplerine aktarılmasını istedi.

Yapılan açıklamada pandemi döneminde bu fonun diğer alanlarda kullanılmasına sağlık ve ile menfaatleri göz önünde bulundurarak saygı duyduklarını ancak gelinen noktada fonun gerçek sahiplerine aktarılmayıp fondan alacakları payın iyileştirilmemesi halinde liglerin başlatılmayacağı ve her türlü mücadeleyi sokakta verecekleri duyuruldu.

Birlik başkanı Aytaç Karavezirler imzası taşıyan açıklama şu şekilde:

SPOR KAMUOYUNA;

Kulüpler Birliği olarak dün yüksek bir katılım ile yapmış olduğumuz toplantıda almış olduğumuz kararı uygulamak için büyük bir kararlılık göstereceğimizi belirtmek isteriz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon göz önüne alındığında pandemi döneminde spor fonunun diğer alanlarda kullanılmasına, sağlık ve ülke menfaatlerini göz önünde bulundurarak saygı duyduk.

Ancak gelinen noktada bu sürekli hale getirilmek istenmektedir. Bilinmelidir ki tüm kulüplerimiz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile birliktedir. Bu bağlamda spor fonunun gerçek sahiplerine aktarılmayıp bu fondan alacağımız payın iyileştirilmemesi halinde ligleri başlatmayacak ve her türlü mücadeleyi sokakta vereceğimizi tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımla,

Aytaç KARAVEZİRLER

KKTC Futbol Kulüpler Birliği

