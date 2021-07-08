Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Ahmet Ağaoğlu

Türkiye Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "6 ay önce kendi isteğim ile başladığım Kulüpler Birliği başkanlığından ayrıldım. Yeni başkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu" diyerek yeni dönemi duyurdu.
Çebi sonrası açıklama yapan Ahmet Ağaoğlu, "Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de bir önceki başkan Mehmet Sepil'e çok teşekkür ediyorum. İvedilikle çözmemiz gereken sorunlar içerisinde ekonomik ve sportif sorunlar var. Bütün kulüplerle birlikte el ele vererek en az hasarlı bir şekilde buradan çıkmak için çalışacağız" dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.