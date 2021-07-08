Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Ahmet Ağaoğlu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nde yeni başkanın Ahmet Ağaoğlu olduğunu açıkladı

Türkiye Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "6 ay önce kendi isteğim ile başladığım Kulüpler Birliği başkanlığından ayrıldım. Yeni başkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu" diyerek yeni dönemi duyurdu.

Çebi sonrası açıklama yapan Ahmet Ağaoğlu, "Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de bir önceki başkan Mehmet Sepil'e çok teşekkür ediyorum. İvedilikle çözmemiz gereken sorunlar içerisinde ekonomik ve sportif sorunlar var. Bütün kulüplerle birlikte el ele vererek en az hasarlı bir şekilde buradan çıkmak için çalışacağız" dedi.

