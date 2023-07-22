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Kulüpler Birliği'nde Başkan yeniden Karavezirler

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Kulüpler Birliği'nde Başkan yeniden Karavezirler

KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nin seçimli olağan genel kurulu iki başkan adayının yarışıyla tamamlandı.

Mevcut başkan Aytaç Karavezirler 18 oyla yeni dönemde de göreve gelirken Rifat Berkel 15 oy topladı.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Ersan Karataş yaptı.

Faaliyet ve Mali raporların onaylanmasından sonra başkanlık seçimine geçildi.

Tüm üye kulüplerin ve BTM temsilcisinin katılım gösterdiği seçimde Aytaç Karavezirler, Rifat Berkel'e karşı 18-15'lik sonuçla başkanlığa getirildi.
Yönetim Kurulu seçiminde ise sadece Aytaç Karavezirler listesini sunduğundan 10 kişilik yönetimiyle göreve gelmiş oldu.

Aytaç Karavezirler başkanlığındaki yönetimde şu isimler görev yapacak; Suma Zafer, Bülent Dizdarlı, Mehmet Evram, Gürkan Onalt, Kaan Ertuğ., Cem Kanat, Tünay Mertekçi, Özbay Abik, Raif Esendağlı, Ahmet Kadı.

Denetleme Kurulu: Bayar Piskobulu, Hüseyin Karavezirler.

Disiplin Kurulu: Orsel Neşe, Osman Karamanlı.

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