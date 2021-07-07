Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu fikir alış-verişi yaptı

Aytaç Karavezirler başkanlığındaki Kulüpler Birliği yeni yönetimi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu

Kulüpler Birliği’nde başkanlığa seçilen Aytaç Karavezirler ve yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette 2021-2022 futbol sezonu ile ilgili fikir alışverişi yapıldı.

Sertoğlu: “Kulüplerin ayakta durması için var gücümüzle çalışacağız”

Ziyarette konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini ve bundan futbol ailesinin de ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Amaçlarının kulüpleri güçlü ve ayakta tutmak olduğunun altını çizen Sertoğlu, “Futbol kulüpleri bu ülkenin her alanına hizmet eden önemli bir unsurdur. Biz de KTFF olarak kulüplerin ayakta durması için var gücümüzle çalışacağız. Kulüpler ayakta durursa, gençlik de ayakta durur.” diye konuştu.

Karavezirler: “Federasyonumuz ile birlikte yürüyeceğiz”

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler de ilk resmi ziyareti KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na gerçekleştirdiklerini, Sertoğlu’nun yıllardır kulüplerin varlığı konusunda önemli emekleri olduğunu söyledi. Yeni yönetimi ve dönemi ile ilgili olarak Sertoğlu’nu tebrik eden Karavezirler, “Futbol büyük bir ailedir. Biz daima federasyonumuz ile birlikte yürüyeceğiz ve ülke futbolu için elimizden gelen herşeyi yapmaya gayret göstereceğiz.” dedi.

Gerçekleşen ziyarette Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler’e yönetim kurulunda yer alan; Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, Küçük Kaymaklı Başkanı Akay Aşina, Baf Ülkü Yurdu yöneticisi Mehmet Kadri, Çetinkaya Başkanı Ceran Tunalı ve İncirli Başkanı Derviş Hulusioğlu eşlik etti