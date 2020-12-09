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Kulüpler Birliği, Güzelyurt kulüpleriyle buluştu

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Kulüpler Birliği, Güzelyurt kulüpleriyle buluştu

Futbol Kulüpler Birliği’nde, Aytaç Karavezirler başkanlığındaki yönetim kurulu, Güzelyurt bölgesi kulüpleri ile yemekli toplantı düzenledi.
Futbol Kulüpler Birliği’nde görev alan başkanların yanı sıra birçok futbol kulüp başkanı ve Batı bölgesi kulüplerin başkanları yaşanan gelişmeleri değerlendirdiler. Futbol Kulüpler Birliği’nin diğer toplantısı Mağusa’da gerçekleştirilecek.
 
 

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Etiketler; #Kulüpler Birliğ #Güzelyurt
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