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Kulüpler Birliği: Esas sorumlular hükümet ve Sağlık Bakanlığı'dır

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Kulüpler Birliği: Esas sorumlular hükümet ve Sağlık Bakanlığı'dır

Futbol Kulüpler Birliği, futbolcuların yapmış olduğu eylemi doğru bulmayarak bu eylemi şiddetle kınadığını açıklayarak Mali Genel Kurul'da KTFF'ye verdikleri yetkinin arkasında olduklarını açıkladı. Futbolun nasıl başlayacağı konusunda esas sorumluların hükümet ve Sağlık Bakanlığı olduğuna vurgu yapılan açıklamada "Önemli olan bugünü değil yarınlarımızın geleceğini kurtarmak ve devamlılığını sağlamaktır" denildi.
Kulüpler Birliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

10/11/20 tarihinde bazı futbolcuların KTFF önüne tabut koymaları bunu KTFF’nun kulüplerin ve ülkemiz futbolunun öldüğü ve gömüldüğü anlamına gelmektedir. Bizler kulüp başkanları ve kulüpler olarak yapılanları doğru bulmayıp bu olayı şiddetle kınıyoruz.

Yaklaşık 20 gündür federasyon başkanı Hasan Sertoğlu’nun Sağlık Bakanlığı’na yazmış olduğu yazının cevabını alamayıp hal böyleyken ülke futbolunun nasıl başlayacağı ortada. Esas sorumlular hükümet ve Sağlık Bakanlığıdır. Bu ülke futbolunun bunca zamandır yükünü çeken KTFF ve kulüplerdir. Önemli olan bugünü değil yarınlarımızın geleceğini kurtarmak ve devamlılığını sağlamaktır. Biz Kulüpler Birliği ve kulüpler olarak dün nasılsa bugün de aynen 25/09/20 tarihinde KTFF’na vermiş olduğumuz yetkinin arkasında olduğumuzu ve bu süreçte verilen yetkinin sonuna kadar arkasında durulmasını isteriz. Ülke olarak geçtiğimiz bu zor süreçten herkesin birlikte hareket etmesi ve güçlü olmasıdır. Bu gibi hareketler fayda değil zarar sağlar. Birlik, beraberlik ve gelecek adına bu yapılanların doğru olmadığını ve bundan sonrada yapılmamasını arzu ederiz

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