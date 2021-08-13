Kulüpler Birliği: AKSA ciddi maddi katkı sağladı

Kulüpler Birliği Başkanı Karavezirler, “İmzalanan protokol çerçevesinde AKSA şirketi futbol kulüplerimize ciddi bir maddi katkı sağlamıştır. Yaşadığımız maddi – manevi sıkıntılara göğüs germek için bu tarz işbirliklerine ihtiyaç olduğu aşikârdır.” açıklamasını yaptı

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, KTFF ile AKSA Enerji arasında futbol liglerimizin isim sponsorluğu imzalanması hakkında basın açıklaması yayınladı.

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler’in açıklaması şöyle:

“Değerli spor kamuoyu; bilindiği üzere Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile AKSA Enerji arasında futbol liglerimizin isim sponsorluğu geçtiğimiz gün imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde de AKSA şirketi futbol kulüplerimize ciddi bir maddi katkı sağlamıştır. Biz Kulüpler Birliği olarak söz konusu anlaşmadan ötürü mutlu olduğumuzu ve bu anlaşmaya imza koyan KTFF ve AKSA yetkililerine teşekkür ettiğimizi bildiririz. Özellikle pandemi döneminde oynanmayan futbol ve daha önceki yıllarda yaşadığımız maddi ve manevi sıkıntılara göğüs germek için bu tarz işbirliklerine ihtiyaç olduğu aşikardır. Hal böyleyken Covid-19’un yaralarını sarmaya uğraşan futbol kulüplerinin ve ülke gençliğinin de nefes alması için böylesi anlaşmaların artarak devam etmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Bu vesile ile tüm kulüpler adına AKSA ve KTFF yetkililerine söz konusu anlaşmadan dolayı teşekkür eder, daha önce 8 yıl boyunca liglerin sponsorluğunu üstlenen Kıbrıs Türk Petrolleri’ne de ülke futboluna bugüne kadar koyduğu katkıdan dolayı minnetlerimizi sunarız.

Ülke gençliğinin, futbol kulüplerinin, futbolcuların, hakemlerin, antrenörlerin ve camiamız içerisindeki tüm bireylerin yaşadığı bu sıkıntılı günlerin bir an evvel bitmesini diler, kısa bir süre içerisinde başlayacak 2021-2022 Futbol Sezonunda tüm paydaşlarımıza başarılar dileriz.



