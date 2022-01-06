Küçükler Özgüren anısına oynayacak

Üç yıl önce aramızdan ayrılan spor yazarı Raif Özgüren anısına futbolda 12 yaş altı turnuva düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Spor Servisi çalışanı ve spor basınının önemli isimlerinden, 2018 yılında yaşamını yitiren Raif Özgüren için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin desteği, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’nin girişimi ile U12 turnuvası düzenlenecek.

Özgüren ailesinin onay verdiği organizasyon için KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Akademi Koordinatörü Salih Işık ve Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek turnuvanın detaylarını görüştü.

Şubat tatilinde 12 yaş altında düzenlenmesi için görüş birliğine varılan turnuvaya dört takımın katılım göstermesi planlanıyor. Geleneksel olarak düzenlenmesi amaçlanan Raif Özgüren U12 Turnuvası’nın detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

