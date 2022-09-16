Küçükler Orhan Dural anısına oynayacak

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda merhum Orhan Dural anısına düzenlenecek olan U13 Futbol Turnuvası bugün başlıyor.
Yapılan kura çekimi sonrasında Karaoğlanoğlu-Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı-Lapta Futbol Akademisi eşleşmeleri oluştu.
İlk maçlar 17 Eylül Cumartesi günü, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 18 Eylül Pazar günü oynanacak.
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