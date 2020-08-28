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Küçükler Kemal Şemiler anısına oynayacaklar

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Küçükler Kemal Şemiler anısına oynayacaklar
Çetinkaya Türk Spor Kulübü eski başkanlarından merhum Kemal Şemiler anısına yarın Metehan tesislerinde anı maçları organize etti.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ve Doğan Türk Birliği Akademi’nin katılacağı organizasyonda Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ve Doğan Türk Birliği Akademinin U 10 ve U 8 takımları anı maçlarında karşılaşacaklar.
 
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