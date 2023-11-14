Küçük Kaymaklı’da Özler resmen başkan

Küçük Kaymaklı’da dün akşam yapılan olağanüstü genel kurulda tek başkan adayı olan Münür Özler ve ekibi üyelerin oy birliğiyle resmen göreve getirildi

Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina’nın başkanlıktan istifası sonrasında dün akşam yapılan olağanüstü genel kurulda yeni yönetim onay aldı.

Küçük Kaymaklı üyelerinin yoğun ilgi gösterdikleri kulüp lokalindeki olağanüstü genel kurulda tek başkan adayı olan Münür Özler ve ekibi üyelerin oy birliğiyle resmen göreve getirildi. Kaymaklı kulübü eski başkanlarından Ali Başman’ın da katıldığı olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığını Ahmet Soyadlı yaparken, sekreterlikleri İbrahim Mısırlıoğlu ve Ali Ferdal üstlendi. Faaliyet ve mali raporların oy birliğiyle onaylandığı olağanüstü genel kurulda Münür Özler de oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Oldukça güçlü bir yönetim kurulu oluşturan MünürÖzler’in 20 kişilik yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Münür Özler, Buran Atakan, Çağdal Atakan, Doğukan Kamacıoğlu, Ünsal Aröz, Hasan Efe, Özer Hafız, Mustafa Dağaşaner, Salahi Mısırlıoğlu, İbrahim Mısırlıoğlu, Kemal Kavaz, Özdemir Özerem, Volkan Yıldız, Fikret Aytaç, Cengiz Beneklikartal, Raif Gürkanlar, Hale Kırman, Ayşe Tahir Serhat, Murat Şair, Tuğberk Kaya

