Küçük Kaymaklı, Toykan’da mutlu sona ulaştı

Karşıyaka’nın önemli oyunculardan Toykan Hacet, önümüzdeki sezonda kiralık olarak Küçük Kaymaklı formasını giyecek

Necati Külahlılar

Küçük Kaymaklı, uzun süredir ilgilendiği Toykan Hacet’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Karşıyaka’nın önemli oyunculardan Toykan Hacet, önümüzdeki sezonda Küçük Kaymaklı formasını giyecek.

Kiralık olarak Küçük Kaymaklı formasını giyecek olan Toykan, “önümüzdeki sezonda tek hedefimiz şampiyon olarak Küçük Kaymaklı’yı hak ettiği yer olan Süper Lig’e çıkarmak olacak” diye konuştu.

Toykan’ın bugünkü antrenmana çıkması bekleniyor.

