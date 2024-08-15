Küçük Kaymaklı, Toykan’da mutlu sona ulaştı

Necati Külahlılar
Küçük Kaymaklı, uzun süredir ilgilendiği Toykan Hacet’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Karşıyaka’nın önemli oyunculardan Toykan Hacet, önümüzdeki sezonda Küçük Kaymaklı formasını giyecek.
Kiralık olarak Küçük Kaymaklı formasını giyecek olan Toykan, “önümüzdeki sezonda tek hedefimiz şampiyon olarak Küçük Kaymaklı’yı hak ettiği yer olan Süper Lig’e çıkarmak olacak” diye konuştu.
Toykan’ın bugünkü antrenmana çıkması bekleniyor.
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