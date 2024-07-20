Küçük Kaymaklı sezonu pazartesi açıyor!

Sezona Aksa 1.Lig’de şampiyon parolası ile çıkan Küçük Kaymaklı sezonu pazartesi günü açıyor.
Yeni yönetim ve yeni teknik direktörler sezona giriş yapacak olan Küçük Kaymaklı, startı Pazartesi günü Küçük Kaymaklı sentetik sahasında saat 20.00’de yapacağı antrenmanla verecek.
Teknik direktör Derviş Kolcu önderliğinde çalışmalara başlayacak Küçük Kaymaklı’da iç transferde 14 futbolcu ile anlaşmaya varılmış yeni transferler için ise çalışmaların sürdüğü açıklandı.
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