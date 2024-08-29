Küçük Kaymaklı Girne’de kampa girdi

Bu yıl Aksa 1. Lig’e şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Küçük Kaymaklı sezon öncesi kampına Girne’de başladı.
Girne Pia Bella Hotel’de kampa giren yeşil siyahlılar 5 günlük kamp boyunca güç depolayacak.
İlyas ve Toykan ile kadrosunu güçlendiren Küçük Kaymaklı, bugün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Oldukça neşeli bir ortamda geçen antrenmanda oyuncuların isteği gözden kaçmadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.