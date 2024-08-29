banner913
banner932
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
16 0
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
19 0
 
İnce Av Pazar günü başlayacak
İnce Av Pazar günü başlayacak
25 0
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
31 0
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
30 0
Utandıran manzara
Utandıran manzara
27 0
Bir doktordan fazlasıydı
Bir doktordan fazlasıydı
26 0
banner1032

Küçük Kaymaklı Girne’de kampa girdi

banner1020

Girne Pia Bella Hotel’de kampa giren yeşil siyahlılar 5 günlük kamp boyunca güç depolayacak

banner1045
Küçük Kaymaklı Girne’de kampa girdi
banner971
Bu yıl Aksa 1. Lig’e şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Küçük Kaymaklı sezon öncesi kampına Girne’de başladı.
Girne Pia Bella Hotel’de kampa giren yeşil siyahlılar 5 günlük kamp boyunca güç depolayacak.
İlyas ve Toykan ile kadrosunu güçlendiren Küçük Kaymaklı, bugün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Oldukça neşeli bir ortamda geçen antrenmanda oyuncuların isteği gözden kaçmadı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.