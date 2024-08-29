Küçük Kaymaklı Girne’de kampa girdi

Girne Pia Bella Hotel’de kampa giren yeşil siyahlılar 5 günlük kamp boyunca güç depolayacak

Bu yıl Aksa 1. Lig’e şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Küçük Kaymaklı sezon öncesi kampına Girne’de başladı.

Girne Pia Bella Hotel’de kampa giren yeşil siyahlılar 5 günlük kamp boyunca güç depolayacak.

İlyas ve Toykan ile kadrosunu güçlendiren Küçük Kaymaklı, bugün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Oldukça neşeli bir ortamda geçen antrenmanda oyuncuların isteği gözden kaçmadı.