KTSYD,Tüzel’i onurlandıracak

KTSYD, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü sporumuza futbolcu, antrenör ve kulüp başkanı olarak hizmetler verip başarılar elde eden Nurettin Tüzel’e verecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 28 Haziran Pazartesi günü düzenleyeceği, derneğin aynı zamanda 38’nci kuruluş yıldönümü olan Onur Gecesi’nde bir ödül daha vermeyi kararlaştırdı.

Daha önce uluslararası alanda elde ettikleri başarılardan dolayı Erten Gazi, Merve Çelebi, Buse Savaşkan ile Zeka Özteknik Özel Ödülü’nü Taygun Artan Özcihan’a takdim edecek olan KTSYD, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü sporumuza futbolcu, antrenör ve kulüp başkanı olarak önemli hizmetler vererek başarılar elde eden Nurettin Tüzel’e verecek.

Tüzel 30 yıla yakın öğretmenlik, teknik direktörlük görevlerinin yanı sıra ülke futboluna 25 yıla yakın kulüp başkanı olarak hizmet verdi.

Tüzel, Vadili’de başkan ve antrenör olarak başarılar yakalarken, özellikle Akıncılar ile antrenör olarak önemli bir başarı olan Birinci Lig şampiyonluğu başarısı yaşadı, ülke sporuna sporcular kazandırdı.

