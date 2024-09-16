banner913
banner932
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
28 0
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
19 0
 
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
27 0
"Bu kadar aydır ne yapardınız?"
23 0
''Konu, UBP'ye mal edilemez''
''Konu, UBP'ye mal edilemez''
38 0
''Çocuklarımızın hayatlarıyla oynanıyor''
''Çocuklarımızın hayatlarıyla oynanıyor''
24 0
"21 Eylül’de istikrar kazanacak"
23 0
banner1032

KTSYD Omaç Başat Halı Saha Turnuvası için start verildi

banner1020

banner1045
KTSYD Omaç Başat Halı Saha Turnuvası için start verildi
banner971
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası düzenleniyor.
Eylül 2024 ayının son haftası başlatılması planlanan ve medya kuruluşlarının katılım gösterebileceği Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’na katılmak isteyen takımların 20 Eylül 2024 Cuma günü, mesai bitimine kadar dernek sekreterliğine başvuruda bulunabilecekleri duyuruldu.
KTSYD tarafından yapılan açıklamada, turnuvaya katılacak olan takımların, kadrolarını medya çalışanlarından kurmaları gerektiği, turnuva ile ilgili detaylı bilgilerin de KTSYD sekreterliğinden alınabileceği ve ön başvuruların da yapılmaya başladığı duyuruldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.