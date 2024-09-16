KTSYD Omaç Başat Halı Saha Turnuvası için start verildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası düzenleniyor.

Eylül 2024 ayının son haftası başlatılması planlanan ve medya kuruluşlarının katılım gösterebileceği Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’na katılmak isteyen takımların 20 Eylül 2024 Cuma günü, mesai bitimine kadar dernek sekreterliğine başvuruda bulunabilecekleri duyuruldu.

KTSYD tarafından yapılan açıklamada, turnuvaya katılacak olan takımların, kadrolarını medya çalışanlarından kurmaları gerektiği, turnuva ile ilgili detaylı bilgilerin de KTSYD sekreterliğinden alınabileceği ve ön başvuruların da yapılmaya başladığı duyuruldu.

