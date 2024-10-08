KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Hafta

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda maçlar 9 Ekim 2024 Çarşamba akşamı devam edecek. Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar. Açılış maçında Gelengül Production, BRTK karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı 5–3 kazanarak KTSYD Omaç Başat Futbol Turnuvası 2024’e galibiyetle başlamıştı. Karşılaşmaları Kutlay Malek yönetiyor.

Program şöyle:

9 EKİM ÇARSAMBA

SAAT 19.00 BRT-YENİDÜZEN

SAAT 20.00 GELENGÜL-TRİBÜN

