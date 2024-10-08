banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
36 0
Otomobil parçaları kül oldu
Otomobil parçaları kül oldu
74 0
 
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
27 0
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
32 0
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
32 0
Beyrut’a yoğun bombardıman
Beyrut’a yoğun bombardıman
35 0
Milletvekillerine saldırdı
Milletvekillerine saldırdı
52 0
banner1032

KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Hafta

banner1020

banner1045
KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Hafta
banner971
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda maçlar 9 Ekim 2024 Çarşamba akşamı devam edecek. Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar. Açılış maçında Gelengül Production, BRTK karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı 5–3 kazanarak KTSYD Omaç Başat Futbol Turnuvası 2024’e galibiyetle başlamıştı. Karşılaşmaları Kutlay Malek yönetiyor.
Program şöyle:
9 EKİM ÇARSAMBA
SAAT 19.00 BRT-YENİDÜZEN
SAAT 20.00 GELENGÜL-TRİBÜN
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.