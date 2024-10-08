KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Hafta

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda maçlar 9 Ekim 2024 Çarşamba akşamı devam edecek. Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar. Açılış maçında Gelengül Production, BRTK karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı 5–3 kazanarak KTSYD Omaç Başat Futbol Turnuvası 2024’e galibiyetle başlamıştı. Karşılaşmaları Kutlay Malek yönetiyor.
Program şöyle:
9 EKİM ÇARSAMBA
SAAT 19.00 BRT-YENİDÜZEN
SAAT 20.00 GELENGÜL-TRİBÜN
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.