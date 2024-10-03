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KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası başladı

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KTSYD Omaç Başat Futbol Turnuvası 2024’ün ilk maçı olan BRTK – Gelengül Production maçı başladı. Gelengül Production, 2 farklı geriye düştüğü maçı 5 – 3 kazanarak KTSYD Omaç Başat Futbol Turnuvası 2024’e galibiyetle başladı

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KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası Çarşamba akşamı başladı. Gönyeli Halı Sahasında oynanan tek maç ile başlayan turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar. Gecenin tek maçı olan BRTK – Gelengül Production maçı öncesinde düzenlenen kısa tören öncesinde, Omaç Başat anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra KTSYD başkanı Necati Özsoy ile BRTK müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, Omaç Başat’ı anan konuşmalar yaptılar. Konuşmalar sonrasında hakem Kutlay Malek’in çalan düdüğüyle KTSYD Omaç Başat Futbol Turnuvası 2024’ün ilk maçı olan BRTK – Gelengül Production maçı başladı. Gelengül Production, 2 farklı geriye düştüğü maçı 5 – 3 kazanarak KTSYD Omaç Başat Futbol Turnuvası 2024’e galibiyetle başladı.
KTSYD Omaç Başat Futbol Turnuvası 2024’te alınan sonuç ve gelecek haftanın programı şöyle:
BRTK – Gelengül Production, 3 – 5
9 EKİM ÇARSAMBA
SAAT 19.00  BRT-YENİDÜZEN
SAAT 20.00 GELENGÜL-TRİBÜN
 
 
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