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KTSYD – MHK işbirliğinde eğitim semineri düzenlenecek

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KTSYD – MHK işbirliğinde eğitim semineri düzenlenecek
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (KTFF MHK) ile işbirliğinde eğitim semineri düzenleyecek. 2024 – 2025 futbol sezonu ile ilgili olarak değişen futbol oyun kurallarına yönelik olacak eğitim semineri, 18 Eylül Çarşamba günü saat 17:00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.  Değişen futbol oyun kuralları eğitim seminerini, Merkez Hakem Kurulu başkanı Abdullah Özsusuzlu ve Merkez Hakem Kurulu üyeleri Derviş Atakan ile Niyazi Nizam verecekler.
 
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