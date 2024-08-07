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KTSYD Kupası’nda mücadele edecek takımlar belirlendi

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, sezon öncesinin en prestijli kupalarından olan KTSYD Kupası’nda Miracle Değirmenlik ile Yenicami’nin mücadele etmesine karar verdi

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KTSYD Kupası’nda mücadele edecek takımlar belirlendi
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) her sezon öncesinde organize ettiği KTSYD Kupası’nda bu yıl mücadele edecek takımlar belirlendi.
Necati Özsoy başkanlığında toplanan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, sezon öncesinin en prestijli kupalarından olan KTSYD Kupası’nda Miracle Değirmenlik ile Yenicami’nin mücadele etmesini kararlaştırdı.
Kurdukları iddialı kadrolarla 2024 – 2025 sezonuna  girme hedefinde olan Miracle Değirmenlik ile Yenicami, kulüpleri arasında oynanacak KTSYD Kupası, 07 Eylül akşamı Lefkoşa Atatürk Stadında oynanacak.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, Miracle Değirmenlik – Yenicami finalinin coşkulu geçmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.
 
 
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