KTSYD Kupası’nda hakemler belli oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek olan KTSYD Kupası’nda görev yapacak olan hakemler belli oldu. Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar takımları arasında 4 Eylül 2021 Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak Emre Öztaşlı görev yapacak. İsmail Egeli ve Abdullah Genç’in yardımcı hakem olacağı kupa mücadelesinin dördüncü hakemi İsmail Ercan olacak. Hüseyin İnönü ve Mustafa İkizer de karşılaşmada saha komiseri olarak görev yapacak.

