KTSYD Kupası’nda, Asya için kenetlenelim

Geliri SMA hastası Asya bebeğe bağışlanacak olan KTSYD Kupası yarın (4 Eylül 2021 Cumartesi) Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar takımları arasında oynanacak

Futbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, Cumartesi günü Süper Lig’in iki ekibi Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar takımları arasında oynanacak.

34’üncü kez düzenlenecek olan kupa mücadelesi Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Müsabakadan elde edilecek gelir SMA hastası Asya bebek için bağışlanacak.

Öztaşlı düdük çalacak

Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar takımları arasında oynanacak KTSYD Kupası’nda orta hakem olarak Emre Öztaşlı görev yapacak. İsmail Egeli ve Abdullah Genç’in yardımcı hakem olacağı kupa mücadelesinin dördüncü hakemi İsmail Ercan olacak. Hüseyin İnönü ve Mustafa İkizer de karşılaşmada saha komiseri olarak görev yapacak.

Önlemler

Sezon öncesi ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen KTSYD Kupası’nda Covid-19’a karşı bazı sağlık önlemleri alındı. Her iki takımdan karşılaşmada saha içerisinde yer alacak olan herkes için negatif PCR testi müsabaka öncesinde KTSYD’ye ve sahada yetkili KTFF mensuplarına ibraz edilecek.

Karşılaşmayı izlemeye gelecek olan futbol severler veya tribünde ve saha içerisinde görevli olacak olan muhabirler için tedbirler alınacak.

Saha girişlerinde müsabakayı tribünden takip edecek olan çift aşılı kişiler aşı kartları veya Adapass kartlarını göstererek giriş yapabilecek. Aşısız olanlardan ise maçtan 48 saat önce Antijen veya maçtan 72 saat önce yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek. Tribünde müsabakayı takip edecek olan kişilerin sosyal mesafe kurallarına uyması, bir diğer önemli nokta olacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun daha önce açıkladığı kurallar çerçevesinde de saha içerisinde görev yapacak olan muhabirlerin çift aşılı olması ve negatif teste sahip olması gerekiyor. Tribünde yer alacak olan basın mensupları da seyircilere uygulanan prosedürle yerlerini alabilecek.

Asya bebeğe en fazla katkı sağlayana maçın topu hediye edilecek

Bu yıl KTSYD Kupası anlamlı bir desteğe de aracı olacak. SMA Tip 1 hastası tedavisi için bağış kampanyası devam eden Asya bebek için hazırlanan stiker kartlar, müsabakaya girişte 20 TL’lik bağış karşılığında futbol severlere verilecek. En fazla katkıyı sağlayacak olan kişiye KTSYD Kupası’nı kazanacak olan takım tarafından imzalanan UHL Sport marka futbol topu hediye edilecek.

“Maçın Adamı” ödülü

Sport Target - UHLSport firması sponsorluğunda mücadelede yer alan oyuncular arasından KTSYD üyeleri tarafından belirlenecek en iyi oyuncuya “Maçın Adamı” ödülü takdim edilecek. Kupa organizasyonuna önemli katkı sağlayan Sport Target – UHL Sport firması ayrıca tedarik ettiği UHL Sport marka olan ve Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) kullanılan futbol topları ile müsabaka oynanacak.

Sport Target firması ayrıca her iki takıma indirim çekleri takdim ederek takımlara önemli bir jest yapmış oldu.

34’üncü kez oynanacak

Bu yıl 34’üncü kez oynanacak olan KTSYD Kupası’nı son kazanan ekip Çetinkaya Türk Spor Kulübü olmuştu. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle oynanamayan KTSYD Kupası’nda son olarak 31 Ağustos 2019 tarihinde Çetinkaya ile Merit Alsancak Yeşilova takımları karşılaşmış, mücadeleyi 3-1 kazanan Çetinkaya kupayı kazanan taraf olmuştu.

