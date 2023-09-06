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KTSYD Kupası’na giriş ücretsiz

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Lefkoşa Atatürk Stadında saat 19:00’da başlayacak önemli karşılaşma öncesinde yapılan kura çekiminde Yeniboğaziçi ev sahibi, Miracle Karşıyaka ise deplasman ekibi oldu. Necati Özsoy başkanlığında toplanan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, Yeniboğaziçi – Miracle Karşıyaka girişlerin ücretsiz olmasını kararlaştırdı

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KTSYD Kupası’na giriş ücretsiz
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Yeni sezon öncesi futbolumuzun en prestijli organizasyonu olarak anılan Kıbrıs Türk SporYazarları Derneği (KTSYD) Kupası, derneğin 40’ncı yılında 36’ncı kez Süper Ligin iki yeni ekibi Yeniboğaziçi ile Miracle Karşıyaka arasında 9 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak.
Lefkoşa Atatürk Stadında saat 19:00’da başlayacak önemli karşılaşma öncesinde yapılan kura çekiminde Yeniboğaziçi ev sahibi, Miracle Karşıyaka ise deplasman ekibi oldu. Buna göre Yeniboğaziçi taraftarları protokol tribününün sağ tarafında, Miracle Karşıyaka taraftarları ise protokol tribününün sol tarafında oturacaklar.
Necati Özsoy başkanlığında toplanan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, Yeniboğaziçi – Miracle Karşıyaka girişlerin ücretsiz olmasını kararlaştırdı. Dernek yönetimi tüm sporseverleri maça davet etti.
Maçı yönetecek hakemler ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenecek.
 
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