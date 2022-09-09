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KTSYD Kupası zamanı

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Futbolumuzda yeni sezon öncesi ilk ciddi sınav olan KTSYD Kupası’nda bugün Süper Lig ekipleri Miracle Değirmenlik ile Merit Alsancak Yeşilova takımları Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda saat 19’00da karşı karşıya gelecek

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KTSYD Kupası zamanı
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her futbol sezonu öncesinde organize edilen ve sezon öncesi ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen “KTSYD Kupası” 10 Eylül 2022 Cumartesi günü Süper Lig ekipleri Miracle Değirmenlik ile Merit Alsancak Yeşilova takımları arasında oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alacak.
ÖZTAŞLI DÜDÜK ÇALACAK
KTSYD Kupası’nda görev yapacak hakemler belli oldu. Karşılaşmada orta hakem olarak Emre Öztaşlı görev yapacak. Öztaşlı’nın yardımcılıklarını Berk Bağrıkara ve Halil Atlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Şakir Azizoğlu olacak.
GİRİŞ ÜCRETSİZ
Futbol severlerin yeni sezon öncesi ilk ciddi sınav olan KTSYD Kupası’ndaki heyecanı yaşamaları için karşılaşmaya girişler ücretsiz olacak. 35. kez düzenlenen kupada yer alacak olan takımlardan şampiyon olacak olan ekip, ilk kez bu kupayı müzesine götürmüş olacak. Karşılaşmada her yıl olduğu gibi spor yazarlarının oyları ile “Maçın Adamı” da seçilecek.
 
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