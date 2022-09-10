KTSYD Kupası'nda Değirmenlik fırtınası

Stad: Atatürk Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Yusuf Atlar, Berk Bağrıkara
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Adil Uçar, Halil Uçar, Barkın Özaşık, Ulaş Candanal, Şükrü Erdoğan (Dk. 76 Kasım Tağman), Semih Ünaldı (76’ Murat Ormancı), Burak Koçar (87’ Can Babahan), Hasan Ulukök(81’ Burak Aslan), ChukwumaAkabuoze, Hüseyin Deynekli
Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Memduh Sarıoğlu (62’ Galip Albayrak), Bayram Özgüm, Mejdi Direniş, Mustafa Vardi (79’ Arda Ateş), Ömer Gül, Vakkas Kaynarca (54’ Eyyüp Özgür), Aksel Kaptanoğlu, Mehmet Kum, Yasin Doğan (79’ Yakup Aslantürk), Billy Mehmet
Sarı Kartlar: Mejdi Direniş, Vakkas Kaynarca, Bayram Özgüm (Merit Alsancak Yeşilova), Şükrü Erdoğan, Semih Ünaldı, Barkın Özaşık(Miracle Değirmenlik)
Goller: Dk. 42 Hüseyin Deynekli, Dk. 48 Burak Koçar, Dk. 62 Barkın Özaşık, Dk. 74 Semih Ünaldı (M. Değirmenlik)
Karşılaşmadan önemli anlar:
5’inci dakikadaMiracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Akabuoze’nin ceza sahasına yaptığı ortayı tamamlayan Hasan Ulukök’ün vuruşunu, Merit Alsancak Yeşilova savunması çizgi üzerinden çıkarttı.
16’ıncı dakikada MiracleDeğirmenlik’in kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortalanan topu tamamlayan Barkın’ın vuruşunda, Merit Alsancak Yeşilova savunmasında Bayram, topu çizgi üzerinden çıkarttı.
17’inci dakikada MiracleDeğirmenlik’in hızlı atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Akabuoze’nin vuruşunda top, kaleci Kemal de kaldı.
Karşılaşmanın 20’inci dakikasında Miracle Değirmenlik atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Koçar’ın vuruşunu kornere çelen Kemal Molla, rakibi ile girdiği pozisyonda başına aldığı darbe sonrasında kısa süreli sakatlık yaşadı.
28’inci dakikada gerçekleşen Merit Alsancak Yeşilova atağında, Billy Mehmet’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunu, kaleci Hasan Piro güçlükle kornere çeldi.
42’nci dakikada Miracle Değirmenlik atağında Semih’in ceza sahası dışından sert vuruşunda, önünde kalan topu tamamlayan Hüseyin Deynekli topu filelerle buluşturarak, takımını 1-0 öne geçirdi.
45’inci dakikada Miracle Değirmenlik atağında, Semih’ten aldığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Burak’ın sert vuruşunda, top kalenin üzerinden az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk devresi, Miracle Değirmenlik takımının 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Karşılaşmanın ikinci devresine gol ile başlayan Miracle Değirmenlik, 48’inci dakikada Akabuoze’nin sol kanattan kaptığı topu, ceza sahasına ortasını kafayla tamamlayan Burak Koçar’ın vuruşuyla skoru 2-0’a taşıdı.
57’inci dakikada gelişen Miracle Değirmenlik atağında, Hüseyin Deynekli’nin, pasıyla topla buluşan Şükrü Erdoğan’ın şutu, kaleci Kemal Molla’da kaldı.
62’inci dakikada MiracleDeğirmenlik’in sol kanattan kazandığı serbest vuruşu ceza sahasına ortalayan Akabuoze’nin topunu, ön direkte tamamlayan Barkın, güzel bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. (3-0)
65’inci dakikada Merit Alsancak Yeşilova’nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Aksel’in vuruşunda top kalenin az farkla üzerinden auta çıktı.
Karşılaşmanın 74’üncü dakikasında gelişen Miracle Değirmenlik atağında, Semih Ünalmış ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla topu filelerle buluşturarak, takımı adına farkı 4’e çıkarttı.
Maçta başka gol olmayınca 35. KTSYD Kupası’nın sahibi rakibini 4-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik oldu.
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