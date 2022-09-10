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KTSYD Kupası Miracle Değirmenlik’in

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Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan KTSYD Kupası finalinde Merit Alsancak Yeşilova’yı, 4-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik kupaya uzandı. Miracle Değirmenlik’e galibiyeti getiren goller Hüseyin Deynekli, Burak Koçar, Barkın Özaşık ve Semih Ünaldı’nın ayağından gelirken, karşılaşmayı izleyen spor yazarlarının oylarıyla maçın oyuncusu da Semih Ünaldı seçildi

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KTSYD Kupası Miracle Değirmenlik’in
Karşılamadan notlar:
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin bu yıl 35’incisini düzenlediği KTSYD Kupası’nda Miracle Değirmenlik ile Merit Alsancak Yeşilova, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Her iki takımın taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler de izledi.
MiracleDeğirmenlik’in 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın sonunda düzenlenen kupa töreninde karşılaşmanın hakem dörtlüsüne teşekkür plaketleri Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler tarafından verilirken, maçın oyuncusu seçilen Semih Ünaldı da ödülünü TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’in elinden aldı.
Kupada final oynayan Merit Alsancak Yeşilova takımına madalyalarını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cahitoğlu, KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildi.
KTSYD Kupası şampiyonu MiracleDeğirmenlik’e kupa ve madalyaları ise TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan tarafından takdim edildi. 

 
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