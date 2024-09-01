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KTSYD Kupası için basın toplantısı düzenlenecek

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KTSYD Genel Merkezi Özcan Özcanhan Konferans Salonu'nda 3 Eylül 2024 Salı günü gerçekleşecek toplantı saat 10:30’da başlayacak. 2 kulüp başkanı, teknik adamı ve takım kaptanları toplantıya katılacak

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KTSYD Kupası için basın toplantısı düzenlenecek
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) her sezon öncesinde organize ettiği KTSYD Kupası’nda bu yıl Miracle Değirmenlik ile Yenicami takımları mücadele edecek.
Necati Özsoy başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, sezon öncesinin en prestijli kupalarından olan KTSYD Kupası öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.
37. KTSYD Kupası basın toplantısı, KTSYD Genel Merkezi’ndeki Özcan Özcanhan Konferans Salonu'nda 3 Eylül 2024  Salı günü saat 10:30’da başlayacak. Basın toplantısına Yenicami adına kulüp başkanı Ahmet Gençosman, teknik direktör Hasan Topaloğlu ve takım kaptanı katılacak. Miracle Değirmenlik adına ise kulüp başkanı Hakan Törehan, teknik direktör Özgü Bayraktar ve takım kaptanı basın toplantısına katılacak. 
Kurdukları iddialı kadrolarla 2024 – 2025 sezonuna girecek olan Miracle Değirmenlik ile Yenicami kulüpleri arasındaki 37. KTSYD Kupası maçı, 07 Eylül Cumartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.
 
 
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