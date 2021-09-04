KTSYD Kupası Dumlupınar'ın

Yonpaş Dumlupınar, Emre Soytürk'ün kırmızı kart görmesi ile ikinci devrenin tamamını 10 kişi oynamasına rağmen Doğan Türk Birliği'ni 3 – 2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıların gollerini Eray, Weston ve Osman attı. Weston maçın adamı seçildi

Hakemler: Emre Öztaşlı, İsmail Egeli, Abdullah Genç

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Emre, İsmail (Burak), Olcay, Turgut, Berke, Tufan, Eray (Osman), Mert, Mehmet, Weston

Doğan Türk Birliği: Cenk, Çağrı, Ahmet, Tunahan (Kaan), Farouk, Sercan, Tansel, Billy, Kenan, Halil



34. KTSYD Kupasında Yonpaş Dumlupınar, Doğan Türk Birliği'ni 3 2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Yonpaş Dumlupınar'ın gollerini Eray, Weston ve Osman attı. Doğan Türk Birliği'nin golleri ise Halil Turan ve Tansel'den geldi.

Dk 7 Yonpaş Dumlupınar atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Eray'ın şutunda top direğe çarpıp ağlara gitti. 1 - 0

Dk 24 Doğan Türk Birliği ceza alanında oluşan karambolde Eray'ın dönerek şutunu kaleci Cenk son anda ayaklarıyla çıkardı.

Dk 36 Doğan Türk Birliği'nin ilk pozisyonunda Billy'nin sağdan ortasında Tansel'in arka direkten şutunu kaleci Türkkan kornere çeldi.

Dk 40 Weston'un kullandığı frikikte ceza alanında oluşan karambolde defanstan ileriye çıkan Olcay golü attı. 2 0

Dk 44 Sarı kartı bulunan Emre Soytürk'ün, Kenan'a sert hareketini hakem Emre Öztaşlı sarı kartla cezalandırınca Emre çift sarı karttan, kırmızı kart gördü.

Dk 45 Defansın arkatılan topa hareketlenen Ahmet Dönmez'in şutunu kaleci Türkkan kornere çeldi.

Dk 53 Soldan yapılan ortada 6 pasta defansın hatasında Halil Turan topa istediği gibi vuramasa da Türkkan'ın da hatasıyla golü attı. 2 1

Dk 77 Dumlupınar kontraatağında Weston topu taşıyıp Osman Şanverdi'ye al da at dedi. Osman da savunmayı çalımlayıp golü attı. 3 1

Dk 81 Osman'ın ara pasında kaleci Cenk'i de çalımlamasına rağmen topun kontrolünü kaçırıp pozisyonu harcadı.

Dk 88 Doğan Türk Birliği atağında ceza alanında topla buluşan Tansel'in şutu filelere gitti.3-2

